GRABADO el 30-07-2025

Incertidumbre de pescadores tras alerta de tsunami en Perú: "¿A dónde vamos a evacuar?"

Luego de que se anunciara la alerta de tsunami en Perú tras el terremoto en Rusia, los pescadores no saben qué hacer. Algunos continúan trabajando. Otros están esperando alguna comunicación clara de hacia dónde van a evacuar.



Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 30 DE JULIO DEL 2025.

El país más endeudado del mundo es Japón y está lejos de caer en la bancarrota.

"Nunca había visto un tsunami", dijo una señora que llegó junto a su nieto al malecón en Chorrillos..

Alerta de tsunami en Perú: Evacúan con megáfono zonas costeras del norte y del Callao.

Marina explica cómo llegarán olas de tsunami a Perú: "En Talara, altura proyectada de 2.31 metros".

Lobos marinos huyen al mar debido a la caída de rocas durante el terremoto de 8,8 que azotó Rusia..

Evacuación en Paita debido a la alerta de tsunami en el litoral peruano..

Alerta de tsunami en litoral peruano: Así evacúan y protegen zonas cercanas al mar.

Imágenes durante el terremoto de magnitud 8.8 en Rusia.

Incertidumbre de pescadores tras alerta de tsunami en Perú: "¿A dónde vamos a evacuar?".

Ballena jorobada aparece muerta en Cañete: "Es la primera vez que sucede esto".

Dos sismos de 5.6 y 5.3 grados de magnitud sacudieron Guatemala el martes 29 de julio..

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 30 DE JULIO DEL 2025.

¡Sonó en pleno noticiero! Así notificó la alerta de tsunami a celulares en Perú.

"No es solo una ola. Será un tren de olas": Marina de Guerra informa sobre alerta de tsunami en Perú.

Además hoy día 30 de Julio en el calendario del Perú.

