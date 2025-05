GRABADO el 24-05-2025

Eva Ayllón revela todo: soledad, sacrificios y sorprendente verdad de su relación con Natalia Málaga

¡Prepárate para la entrevista más honesta y conmovedora de la maestra Eva Ayllón! En este encuentro exclusivo con Mónica Delta y Santiago Gómez, la ícono de la música peruana se desnuda emocionalmente y comparte confesiones que te dejarán impactado. Desde sus batallas personales hasta las verdades más duras de su vida, esta es la Eva que nunca antes habías escuchado.



En esta charla imperdible, Eva Ayllón rompe el silencio sobre su sorprendente relación con Natalia Málaga, revelando por qué la considera "antipatiquísima" y el papel crucial que juega en su vida. Además, nos confiesa la importancia de la soledad como una "buena amiga" y cómo ha aprendido a abrazarla en su camino.



Por primera vez, la artista más querida del Perú abre su corazón sobre sus momentos más difíciles: cómo llegó a "comer de la basura" y la dura lección que le dio la vida al ver a su abuela en una situación desgarradora. Conoce cómo ha lidiado con la traición a través del perdón y su visión sobre cómo el dinero te ciega.



Eva Ayllón también nos habla de su lucha constante con el peso, el miedo a fallar y cómo el canto es su motor para sentirse viva. Descubre su perspectiva única sobre la maternidad y cómo los hijos son una lotería, siempre entregándoles todo lo que ella no tuvo.



Latina Noticias

