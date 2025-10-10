GRABADO el 10-10-2025

¿Qué opinan los ciudadanos de Jerí y Boluarte?

PBO ¿Qué opinan los ciudadanos de Jerí y Boluarte?



No te pierdas PBO noticias de 5 a 10 a. m. por Movistar canal 35, 735 HD, Claro HD 515 y Claro TV 23

PBO radio 91.9 FM ¡La radio con fe!

Desde PBO

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

Dina Boluarte aclara si buscaba asilarse ¿Qué opinas? PBO.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Qué bancadas apoyarán a José Jerí? ¿Qué opinas? PBO.

PBO Noticias: José Jerí es el nuevo presidente del Perú - En Vivo (Sábado 11 de octubre del 2025).

PBO - En Vivo.

Combutters por PBO: José Jerí es el nuevo presidente del Perú - En Vivo (Viernes 10 de octubre).

¿Por qué Fuerza Popular y APP traicionaron a Dina Boluarte?.

¿Phillip Butters sufrió una emboscada? ¿Qué opinas?.

¿Qué opinan los ciudadanos de Jerí y Boluarte?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre la vacancia de Dina Boluarte?.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS PBO

Todos los videos desde PBO en Youtube.