TRUMP habría aprobado una orden secreta para usar militares contra narcos en Latinoamérica Gestión

Según una publicación de TheNewYorkTimes, el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en AméricaLatina. La medida, calificada como la más agresiva de su Administración contra estas organizaciones, les da el estatus de gruposterroristas desde enero pasado, lo que permitiría a las FuerzasArmadas estadounidenses realizar operaciones unilaterales en territorio extranjero.



Fuentes citadas por el diario aseguran que los altos mandos militares ya trabajan en distintas opciones para perseguir a estas organizaciones. Esta decisión se enmarca en la lucha de Trump contra el tráficodefentanilo, un opioide sintético que, según Washington, es producido principalmente por cártelesmexicanos con precursores químicos provenientes de China y traficado a EstadosUnidos.



La Administración Trump considera que la crisis de muertes por sobredosis de fentanilo representa una amenaza directa para la seguridaddenacional y justifica una respuesta militar directa. Con esta orden, Washington busca cortar de raíz las operaciones de los cárteles en la región, marcando un cambio significativo en la política de seguridad estadounidense hacia Latinoamérica.



