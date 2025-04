GRABADO el 04-04-2025

General Cluber Aliaga: Necesitamos más detectives para frenar el terrorismo urbano

En medio de una creciente ola delictiva que ha cobrado notoriedad tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, el general en retiro y exministro del Interior, Cluber Fernando Aliaga Lodtman, llegó al set del programa 392025 en 24 Horas39 de Panamericana Televisión para analizar la situación. Durante su intervención, resaltó el trabajo de los agentes policiales que lograron capturar a los presuntos integrantes de la banda criminal responsable del crimen. Hay que felicitar a la policía en función de investigación por este logro importante que ha tenido. Necesitamos más detectives, más investigadores, afirmó Aliaga.



El general enfatizó que la clave para desarticular organizaciones criminales está en la capacidad de los detectives para interrogar con pericia. "En un interrogatorio, el interrogado o te quiere mentir o no te quiere decir la verdad. Y lograr que confiese es trabajoso y requiere ciertas habilidades que no todos tienen. Así que a esos detectives hay que cuidarlos", expresó. También mencionó que la estructura criminal vinculada a El Monstruo demuestra una peligrosa expansión territorial: Cuando una banda se cree superior, invade y liquida la competencia.



Nueva normativa para uso de armas: una herramienta que requiere preparación



Sobre la reciente modificación aprobada por el Congreso para que los agentes de la Policía Nacional puedan usar sus armas de fuego ante delitos en flagrancia, Aliaga precisó que esto debe ir acompañado de una capacitación rigurosa. "La norma obliga a que el personal policial sea capacitado. En la vida real a los policías no se les da mucha instrucción porque no hay municiones", señaló, advirtiendo el riesgo de abusos si no se entrena adecuadamente a los efectivos.



Además, respaldó la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de enviar a los cabecillas de bandas criminales al penal de máxima seguridad de Challapalca. "Es una excelente idea porque estos delincuentes son los peores enemigos que ahorita tenemos. Es terrorismo urbano. Trasladarlos a Challapalca permite dividir la banda, y una banda dividida no permanece mucho tiempo en el tiempo", dijo. No obstante, cuestionó la falta de planificación para ampliar la capacidad penitenciaria. ¿Dónde quedó el proyecto para ampliar Challapalca o hacer otras cárceles para no saturarla?, preguntó.





