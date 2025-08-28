Patricia Juárez critica allanamiento a Nicanor Boluarte ROTATIVARPP ENTREVISTA
Patricia Juárez, congresista de la bancada de Fuerza Popular, expresó su preocupación por lo que considera una posible falta de razonabilidad y proporcionalidad en las acciones del Ministerio Público tras el reciente allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Además, argumenta que medidas como los allanamientos y las prisiones preventivas pueden afectar la reputación de las personas involucradas, incluso si posteriormente se demuestra su inocencia.
