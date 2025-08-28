GRABADO el 28-08-2025

Patricia Juárez critica allanamiento a Nicanor Boluarte ROTATIVARPP ENTREVISTA

Patricia Juárez, congresista de la bancada de Fuerza Popular, expresó su preocupación por lo que considera una posible falta de razonabilidad y proporcionalidad en las acciones del Ministerio Público tras el reciente allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Además, argumenta que medidas como los allanamientos y las prisiones preventivas pueden afectar la reputación de las personas involucradas, incluso si posteriormente se demuestra su inocencia.



ROTATIVARPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



Patricia Juárez critica allanamiento a Nicanor Boluarte ROTATIVARPP ENTREVISTA



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 28/08/2025 ADNRPP.

Ministro del Interior responde sobre extorsión, inseguridad y atentados en Perú ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ¡PERÚ ES CLAVE!: REMONTAMOS A ECUADOR EN EL MUNDIAL DE DESAYUNOS PUROSFACTOS.

Una alimentación vegetariana brinda menos riesgos de desarrollar cáncer SHORTRPP.

SJL: Autoridades llegan a colegio que sufre de extorsión ROTATIVARPP DESPACHO.

¿La dieta vegetariana reduce el riesgo de cáncer? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Congreso propone que el BCRP custodie oro: ¿Es una buena idea? Shortrpp.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 28/08/2025 ROTATIVARPP.

Patricia Juárez critica allanamiento a Nicanor Boluarte ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Controversia en Perú por propuesta de custodia de oro por el Banco Central ROTATIVARPP SEGMENTO.

ENVIVO ENCENDIDOS 28/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 28/08/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 28//08/2025 FCCRPP.

Keiko Fujimori: ¿Qué pasará con el caso 'Cócteles'? Análisis del abogado Percy García PDFRPP.

¿Ibáñez se asemeja a Gareca en la Selección Peruana? SHORTRPP.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.