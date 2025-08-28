GRABADO el 28-08-2025

Patricia Juárez critica allanamiento a Nicanor Boluarte

Patricia Juárez, congresista de la bancada de Fuerza Popular, expresó su preocupación por lo que considera una posible falta de razonabilidad y proporcionalidad en las acciones del Ministerio Público tras el reciente allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Además, argumenta que medidas como los allanamientos y las prisiones preventivas pueden afectar la reputación de las personas involucradas, incluso si posteriormente se demuestra su inocencia.

Patricia Juárez critica allanamiento a Nicanor Boluarte

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

