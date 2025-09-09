GRABADO el 09-09-2025

¿Cómo manejar el estrés laboral?

En conversación con Exitosa, la psicóloga Laura Corrales explica cómo se puede manejar el estrés laboral para evitar sus consecuencias negativas.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES IBÁÑEZ O LOZANO, ¿QUIÉN MIENTE? PERÚ SE DESPIDE HOY DE LAS ELIMINATORIAS- 09/09/25.

Óscar Ibáñez no será más DT de la Selección tras partido con Paraguay: ¿Mintió o lo engañaron?.

Penal 'El Frontón': MP solicita retiro del voto respecto a la viabilidad del centro penitenciario.

Penal 'El Frontón': MP solicita retiro del voto respecto a la viabilidad del centro penitenciario.

¿Cómo manejar el estrés laboral?.

Bancos deben ofrecer tarjetas de crédito sin desgravamen: ¿Qué significa esto?.

Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el TC.

Delia Espinoza sorprendida por presencia de Santiváñez en la ONU: "¿Cuál habrá sido el propósito?".

Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el TC.

La importancia de tener un SOAT vigente y su cobertura.

Surco: Vecinos preocupados por semáforos inoperativos y falta de señalización en Vía Expresa Sur.

La Victoria: Venta de edredones de algodón incrementa por bajas temperaturas.

Reportan niños afectados por bacteria en INSN San Borja: "Se relajan controles de bioseguridad".

Delia Espinoza sobre denuncias en su contra: "Avanzan rápidamente y eso puede generar sospechas".

Delia Espinoza: "El manejo selectivo está demostrado en el Congreso y la JNJ".

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EXITOSA DEPORTES IBÁÑEZ O LOZANO, ¿QUIÉN MIENTE? PERÚ SE DESPIDE HOY DE LAS ELIMINATORIAS- 09/09/25

video

Óscar Ibáñez no será más DT de la Selección tras partido con Paraguay: ¿Mintió o lo engañaron?

video

Penal 'El Frontón': MP solicita retiro del voto respecto a la viabilidad del centro penitenciario

video

Penal 'El Frontón': MP solicita retiro del voto respecto a la viabilidad del centro penitenciario

video

¿Cómo manejar el estrés laboral?

video

Bancos deben ofrecer tarjetas de crédito sin desgravamen: ¿Qué significa esto?

video

Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el TC

video

Delia Espinoza sorprendida por presencia de Santiváñez en la ONU: "¿Cuál habrá sido el propósito?"

video

Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el TC

video

La importancia de tener un SOAT vigente y su cobertura

video

Surco: Vecinos preocupados por semáforos inoperativos y falta de señalización en Vía Expresa Sur

video

La Victoria: Venta de edredones de algodón incrementa por bajas temperaturas

video

Reportan niños afectados por bacteria en INSN San Borja: "Se relajan controles de bioseguridad"

video

Delia Espinoza sobre denuncias en su contra: "Avanzan rápidamente y eso puede generar sospechas"

video

Delia Espinoza: "El manejo selectivo está demostrado en el Congreso y la JNJ"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 10 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo