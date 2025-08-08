GRABADO el 08-08-2025

Pasa tu mañana bien informado y entretenido con Carlos Galdós, Sara Abu Sabbah, Noemy Mamani y el panel de especialistas que te contarán las noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento en ENCENDIDOS.

ENCENDIDOS 8 de AGOSTO de 2025

¿Trump sacude la economía peruana? ¿Qué impacto tienen los nuevos aranceles? SEGMENTO PurosFactos.

JAPÓN y PERÚ fortalecerán su COOPERACIÓN económica en inversiones e infraestructuras.

Tensión diplomática Perú-Colombia: ¿Cómo afecta a Santa Rosa de Loreto? ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Vecino de La Molina: "Lo que escuché en los cerros no era normal" SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

ENVIVO ¡COMIENZA LA FECHA 5! ¡LA PUNTA ESTÁ EN RIESGO! TOCOYMEVOY.

Variante 'Frankenstein': ¿Qué tan peligrosa es esta variante del COVID? SEGMENTO PurosFactos.

¿Qué está impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Las declaraciones de Petro buscan aumentar su popularidad? SEGMENTO PurosFactos.

BECA 18 : ¿En qué casos el BECADO debe DEVOLVER la BECA? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Director de colegio en Santa Rosa reafirma presencia peruana en isla fronteriza ADNRPP ENTREVISTA.

ATAQUE a BUS en San Martín de Porres deja un cobrador sin vida ADNRPP DESPACHO.

¿Se reunirá Petro con Dina Boluarte en Lima? SEGMENTO PurosFactos.

Médico vive momentos escalofriantes durante su SERUMS en Ayacucho SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

¿Es peruana la isla Santa Rosa? Análisis histórico, legal y político del caso ADNRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

