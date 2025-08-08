ENVIVO ENCENDIDOS 8/08/2025 ENCENDIDOSRPP
Pasa tu mañana bien informado y entretenido con Carlos Galdós, Sara Abu Sabbah, Noemy Mamani y el panel de especialistas que te contarán las noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento en ENCENDIDOS.
ENCENDIDOS 8 de AGOSTO de 2025
ENCENDIDOSRPP
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO ENCENDIDOS 8/08/2025 ENCENDIDOSRPP.
¿Trump sacude la economía peruana? ¿Qué impacto tienen los nuevos aranceles? SEGMENTO PurosFactos.
JAPÓN y PERÚ fortalecerán su COOPERACIÓN económica en inversiones e infraestructuras.
Tensión diplomática Perú-Colombia: ¿Cómo afecta a Santa Rosa de Loreto? ENCENDIDOSRPP DESPACHO.
Vecino de La Molina: "Lo que escuché en los cerros no era normal" SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.
ENVIVO ¡COMIENZA LA FECHA 5! ¡LA PUNTA ESTÁ EN RIESGO! TOCOYMEVOY.
Variante 'Frankenstein': ¿Qué tan peligrosa es esta variante del COVID? SEGMENTO PurosFactos.
¿Qué está impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza? ADNRPP ENTREVISTA.
¿Las declaraciones de Petro buscan aumentar su popularidad? SEGMENTO PurosFactos.
BECA 18 : ¿En qué casos el BECADO debe DEVOLVER la BECA? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.
Director de colegio en Santa Rosa reafirma presencia peruana en isla fronteriza ADNRPP ENTREVISTA.
ATAQUE a BUS en San Martín de Porres deja un cobrador sin vida ADNRPP DESPACHO.
¿Se reunirá Petro con Dina Boluarte en Lima? SEGMENTO PurosFactos.
Médico vive momentos escalofriantes durante su SERUMS en Ayacucho SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.
¿Es peruana la isla Santa Rosa? Análisis histórico, legal y político del caso ADNRPP ENTREVISTA.
Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.