El jefe de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, alertó de un plan atribuido a sectores extremistas de la derecha local para colocar explosivos letales en la embajada de EE. UU. en Caracas, denunció que se trata de una operación de falsa bandera y aseguró que ya informaron de ello por tres vías distintas.

Por otro lado, el canciller Yván Gil conversó con el ministro ruso Serguéi Lavrov, denunciando el despliegue naval estadounidense en el Caribe como una amenaza a la estabilidad regional. Gil pidió coordinar acciones en la ONU para defender la soberanía y el derecho internacional.

En México, el huracán Priscilla avanzaba frente a las costas del Pacífico, generando alerta en estados como Michoacán, donde activaron medidas de prevención ante lluvias intensas y vientos extremos.

Mientras tanto, Israel y Hamás iniciaron negociaciones indirectas en Egipto para poner fin a casi dos años de conflicto en Gaza, con Donald Trump instando a acelerar las conversaciones.

operación de falsa bandera en embajada de EE. UU.
Jorge Rodríguez denuncia plan explosivos
despliegue naval de EE. UU. en el Caribe
cooperación VenezuelaRusia en ONU
huracán Priscilla amenaza México
negociaciones Gaza entre Israel y Hamás
Trump exige rapidez en negociaciones

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

