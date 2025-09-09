GRABADO el 09-09-2025

Joven falleció tras dar a luz y familiares denuncian negligencia

Obra presenta sectores sin asfaltar y utiliza material de calidad cuestionada según testigos.

Fe de Erratas Solicitan levantar secreto de comunicaciones de periodistas - ATV.

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte tras recibir título de propiedad.

De 5 a 7 ¡LO HIZO DE NUEVO! MADURO ADELANTA LA NAVIDAD PARA EL 1 DE OCTUBRE - ATV.

Incremento de costo de pasajes aéreos genera inquietud entre pasajeros y especialistas.

Congreso declara persona no grata a presidenta de México.

Fiscalía interviene Municipalidad de Comas por presuntas irregularidades del alcalde.

Perú reconsidera su participación en la CIDH.

SJL: adolescentes arrojan pirotécnico adentro de un colegio.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 09 de septiembre del 2025.

Centro de Lima: Extorsionador quema combi durante la madrugada por negarse a pagar cupos.

Mujer denuncia que sus hermanas mayores la quieren sacar de la casa: "Extraño mucho a mi mamá".

'Secretos de cocina': Aprende a preparar palitos de queso con Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del martes 09 de septiembre del 2025.

Joven falleció tras dar a luz y familiares denuncian negligencia.

Inauguran vía expresa sur pese a no estar terminada en Surco: "Se está generando cuello de botella".

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

