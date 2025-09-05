GRABADO el 05-09-2025

Aprueban PL sobre aumento de pensiones para docentes cesantes y jubilados ADNRPP ENTREVISTA

Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, comenta la aprobación en segunda votación del Congreso sobre el proyecto de ley que eleva las pensiones de docentes cesantes y jubilados.

Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía inmobiliaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles!

Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4k1dubx

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247.

ENVIVO ENCENDIDOS 5/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

Sánchez respalda posible contratación de Betssy Chávez en su despacho parlamentario RPPDESPACHO.

La investigación de este periodista lo llevó a encontrar UNA VAMPIRO SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

¿Quién responde por la inseguridad en Trujillo? SEGMENTO PurosFactos.

Perú necesita vencer a Paraguay para no ser colero de Sudamérica SEGMENTO PurosFactos.

Aprueban PL sobre aumento de pensiones para docentes cesantes y jubilados ADNRPP ENTREVISTA.

¿'Los Choneros' siguen ganando terreno en la Amazonía del Perú? SEGMENTO PurosFactos.

Crisis en Trujillo por la extorsión y atentados ADNRPP ENTREVISTA.

Trujillo: Así quedaron las viviendas tras el atentado con dinamita SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 5/09/2025 ADNRPP.

Cumbre Pyme APEC 2025: más de 1,500 mypes se reunirán en Lima ADNRPP ENTREVISTA.

¿Por qué El Frontón sería inviable, según Calisto Giampietri? ADNRPP ENTREVISTA.

ELECCIONES 2026: El 14 de octubre se cerrará el PADRÓN ELECTORAL ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO NUEVO ATENTADO EN TRUJILLO: PNP INTERVINO A PRESUNTOS IMPLICADOS PUROSFACTOS.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247

video

ENVIVO ENCENDIDOS 5/09/2025 ENCENDIDOSRPP

video

Sánchez respalda posible contratación de Betssy Chávez en su despacho parlamentario RPPDESPACHO

video

La investigación de este periodista lo llevó a encontrar UNA VAMPIRO SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

video

¿Quién responde por la inseguridad en Trujillo? SEGMENTO PurosFactos

video

Perú necesita vencer a Paraguay para no ser colero de Sudamérica SEGMENTO PurosFactos

video

Aprueban PL sobre aumento de pensiones para docentes cesantes y jubilados ADNRPP ENTREVISTA

video

¿'Los Choneros' siguen ganando terreno en la Amazonía del Perú? SEGMENTO PurosFactos

video

Crisis en Trujillo por la extorsión y atentados ADNRPP ENTREVISTA

video

Trujillo: Así quedaron las viviendas tras el atentado con dinamita SEGMENTO PurosFactos

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 5/09/2025 ADNRPP

video

Cumbre Pyme APEC 2025: más de 1,500 mypes se reunirán en Lima ADNRPP ENTREVISTA

video

¿Por qué El Frontón sería inviable, según Calisto Giampietri? ADNRPP ENTREVISTA

video

ELECCIONES 2026: El 14 de octubre se cerrará el PADRÓN ELECTORAL ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO NUEVO ATENTADO EN TRUJILLO: PNP INTERVINO A PRESUNTOS IMPLICADOS PUROSFACTOS

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo