GRABADO el 05-09-2025

Aprueban PL sobre aumento de pensiones para docentes cesantes y jubilados ADNRPP ENTREVISTA

Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, comenta la aprobación en segunda votación del Congreso sobre el proyecto de ley que eleva las pensiones de docentes cesantes y jubilados.



