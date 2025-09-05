Aprueban PL sobre aumento de pensiones para docentes cesantes y jubilados ADNRPP ENTREVISTA
Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, comenta la aprobación en segunda votación del Congreso sobre el proyecto de ley que eleva las pensiones de docentes cesantes y jubilados.
Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.
