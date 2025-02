Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, continúa prófugo de la justicia mientras desafía abiertamente a las autoridades policiales. Contrario a lo que se había rumoreado sobre su posible ubicación en Brasil y Bolivia, este peligroso delincuente estaría escondido en su guarida, ubicada en el distrito de Comas.



Con una recompensa de medio millón de soles por su captura, Moreno Hernández se encuentra entre los criminales más buscados del país, sin embargo, parece que esto no le preocupa. En una serie de videos, “El Monstruo” aparece en un ambiente festivo, rodeado de bebidas alcohólicas y lanzó un desafiante mensaje a la Policía.



En el primer clip, grabado el 4 de febrero, se le observa sentado junto a una piscina mientras sostiene fajos de dinero y una cerveza. “Busquen bien, policías, aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme, busquen bien, sinvergüenzas, ineficientes”, dijo. El otro video fue grabado en un ambiente más privado.



RIVALIDAD CON “JOROBADO”



“El Monstruo” también evidencia su rivalidad con Adam Smith Lucano Cotrina, alias “Jorobado”. “Nunca me he tomado una cerveza con él ni lo conozco. Él habló conmigo, dijo que iba a compartir la torta y nunca puso su palabra. Por eso es que tengo que atropellarlo”, se le escucha decir a Moreno Hernández en otro de sus videos.





