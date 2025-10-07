GRABADO el 07-10-2025

Tras suspensión de paro de transportistas: incendian bus de línea 'La 40' en Santa Anita

Un bus de la empresa Etrancisa, conocida como La 40 fue incendiado anoche. El atentado se registró minutos después del anuncio de la suspensión del paro de transportistas, luego del diálogo entre un sector del gremio y el Gobierno.



Vecinos de la calle María Parado de Bellido, en la urbanización Huáscar, distrito de Santa Anita, alertaron del incendio al dueño del vehículo, quien estaba descansando en su vivienda. El bus permanecía estacionado en la puerta de su casa.



AMENAZAS PREVIAS



El ómnibus cubría la ruta La Molina San Juan de Lurigancho. Según se conoció, el vehículo habría sido consumido por las llamas en cuestión de minutos, luego que dos sujetos que llegaron en una moto arrojaran un artefacto explosivo.



En breves declaraciones, el conductor comentó que ayer, lunes, no salió a laborar en solidaridad con sus colegas, que desconoce si existían amenazas previas contra la referida empresa y que se quedó sin su herramienta de trabajo.

Desde 24 Horas

Dirigentes no descartan nuevo paro si atacan a otro chofer de transporte.

