GRABADO el 03-06-2025

Volcán Etna despierta: imágenes impactantes de erupción de lava y ceniza en Sicilia El Comercio

El volcán Etna, ubicado en Sicilia, Italia, ha entrado nuevamente en erupción este 2 de junio de 2025, generando una impresionante columna de humo de hasta 5 kilómetros de altura y flujos de lava y cenizas que descendieron por su ladera sureste. El InstitutoNacionaldeGeofísicayVulcanología (INGV) informó que la actividad comenzó a las 2:39 a.m. hora local, tras una repentina variación de los parámetros a una altitud de 2.800 metros. La erupción fue causada por el colapso parcial del cráter sureste, lo que provocó flujos piroclásticos y una intensa actividad explosiva.



A pesar de la espectacularidad del fenómeno, las autoridades han señalado que el material volcánico no ha superado el Valle del León, por lo que no representa una amenaza inmediata para las poblaciones cercanas. Sin embargo, se ha emitido una alerta roja y se recomienda a los excursionistas y turistas evitar la zona de la cima del volcán hasta nuevo aviso. El aeropuerto de Catania continúa operando con normalidad, aunque se mantiene una vigilancia constante ante posibles cambios en la dirección del viento que puedan afectar el tráfico aéreo.



