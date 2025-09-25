GRABADO el 25-09-2025

Normas legales: prorrogan estado de emergencia en provincias de Loreto

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy martes 25 de setiembre en el ElPeruano:
https://goo.su/tAzDv3

DECRETO SUPREMO N 120-2025-PCM Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto
https://goo.su/QJsop

DECRETO SUPREMO N 121-2025-PCM Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa
https://goo.su/T4u4zy2

RESOLUCION MINISTERIAL N 01234-2025-DE Nombran en Misión Diplomática a Oficiales Superiores y Personal Técnico de la Marina de Guerra del Perú en Agregadurías del Exterior
https://goo.su/LPiMqM

RESOLUCION MINISTERIAL N 00322-2025-PRODUCE Establecen Límite Máximo Total de Captura del recurso perico (Coryphaena hippurus) para la temporada de pesca 2025-2026 y dictan otras disposiciones
https://goo.su/grojAw4

https://goo.su/xWZ4H




Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

Nacimiento del médico Honorio Delgado

