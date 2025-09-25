GRABADO el 25-09-2025

Normas legales: prorrogan estado de emergencia en provincias de Loreto

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy martes 25 de setiembre en el ElPeruano:

https://goo.su/tAzDv3



DECRETO SUPREMO N 120-2025-PCM Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto

https://goo.su/QJsop



DECRETO SUPREMO N 121-2025-PCM Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa

https://goo.su/T4u4zy2



RESOLUCION MINISTERIAL N 01234-2025-DE Nombran en Misión Diplomática a Oficiales Superiores y Personal Técnico de la Marina de Guerra del Perú en Agregadurías del Exterior

https://goo.su/LPiMqM



RESOLUCION MINISTERIAL N 00322-2025-PRODUCE Establecen Límite Máximo Total de Captura del recurso perico (Coryphaena hippurus) para la temporada de pesca 2025-2026 y dictan otras disposiciones

https://goo.su/grojAw4



Para obtener más información sobre las Normas Legales visita:

https://goo.su/xWZ4H









Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Agencia Andina.

¡Evita que tu hijo se vuelva dependiente de los videojuegos!.

Alias El Monstruo: PNP ya lo tiene bajo custodia en Paraguay.

Andina en Regiones: municipalidad inspecciona alimentos en comedores populares.

Cusco y la historia de la pintoresca calle Siete Borreguitos.

Jesús María: triple choque entre una coaster, una movilidad escolar y un auto deja 5 heridos.

¡Muy preocupante! Menores en riesgo por videojuegos sin control parental.

Normas legales: prorrogan estado de emergencia en provincias de Loreto.

Tren Lima - Chosica: ¿es viable adelantar los trabajos para su funcionamiento?.

Las 5 del día: aceleran traslado a Perú de alias El Monstruo.

Cae en Paraguay alias "El Monstruo", principal cabecilla de organizaciones de extorsión y sicariato.

Elecciones 2026, participación política de las mujeres y sus desafíos.

¡Atención turistas! Hoy llegaron los primeros buses para prestar servicio en Machu Picchu.

Mujeres paracaidistas celebran 50 anos del primer salto.

Accede a bonos de Mivivienda según la necesidad de tu familia.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.