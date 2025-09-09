GRABADO el 09-09-2025

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 09 setiembre 2025



JUNÍN: Caso UNCP: Crímenes fueron parte de una estrategia militar, no excesos individuales

CUSCO: Comunidades de Machu Picchu alzan la voz y anuncian paro para exigir fin del monopolio de Consettur

AYACUCHO: Alcaldes de centros poblados continúan protestando y pidiendo a Oscorima que les dé la cara

LA LIBERTAD: Dina Boluarte es a Acuña como Santivañez es a Luis Valdez, arremete Arturo Fernández

LORETO: Mercurio amenaza la salud en Loreto

PUNO: Expresidente de la Corte Superior de Justicia atenta contra libertad de prensa

AREQUIPA: Megaoperativo desarticula organización criminal de extorsionadores en Lima, Arequipa y Tumbes



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



Desde El Búho pe

JUGANDO CON FUEGO Dina Boluarte dispara contra el fujimorismo: Yo no pago fajos de billetes".

Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones.

Machu Picchu al borde del caos: disputa por el transporte de turistas podría detonar enfrentamientos.

La Libertad: Denuncian que gestión de César Acuña habría sobrevalorado compra de patrulleros.

Juan José Santiváñez se convierte en enemigo Nro 1 del Perú Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡DINA ES LA SIGUIENTE! Hackers van tras Dina: revelarán conexiones de poder y corrupción.

Gino Ríos y su sentencia por violencia familiar se quedan en la JNJ Pico a Pico con Mabel Cáceres.

IMÁGENES DAN VUELTA AL MUNDO Jóvenes incendian el Congreso en Nepal y las redes peruanas estallan.

Delia Espinoza no se calla: enfrenta a Willax y responde con todo a quienes buscan sacarla del cargo.

SANTIVAÑEZ EN LA ONU defendió la LEY DE AMNISTÍA: advirtió la salida de Perú de la CIDH.

PASÓ EN EL PERÚ: Machu Picchu al borde del caos: aumenta disputa por el transporte de turistas.

¡OTRO JUEZ SE REBELA! Otro juez le dice NO al Congreso y Dina y decide no aplicar ley de Amnistía.

HUMILLACIÓN INTERNACIONAL ONU le canta sus verdades a Santivañez y a Dina: No son propietarios".

¡DESMAYOS EN PALACIO! Mujer se desmaya en brazos de Dina Boluarte al recibir su título.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

