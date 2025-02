Una avioneta con dos tripulantes cayó en San Bartolo en una zona residencial y terminó estrellándose contra una vivienda. La casa estaba deshabitada. El pilo...

La VERDAD sobre la Vía Expresa Sur: ¿Progreso o Desastre? #NewsLR

Velan restos de policía, su esposa e hija que fallecieron en derrumbe | #EnVivoLR

🚨Cámaras captaron el preciso momento en el que colpasó el techo del Real Plaza Trujillo #lr #shorts

Tragedia en Trujillo: padre halló a su hijo con vida, pero le 4mput4ron una pierna. #lr #shorts

Auto a excesiva velocidad impacta contra mototaxi en Ate | #EnVivoLR

Familia completa muere tras colapso de techo en el Real Plaza Trujillo | #LR

Tragedia en Real Plaza de Trujillo: posibles causas que provocaron derrumbe | #LR

😨Imágenes de dron muestran la magnitud de la tragedia en Real Plaza Trujillo #lr #shorts

Denuncian a Carlos Rodríguez Pastor por caída de techo en Real Plaza Trujillo. #lr #shorts

Reportan caída de estructura metálica del puente Ricardo Palma #lr #shorts

LLAMA a su prima que estaba en el Real Plaza y le responden: “Ella y su novio fallecieron”|#LR

🔴 German Elections 2025 LIVE: Official vote count and results | CDU, AfD and SPD | #EnDirectoLR

Una familia entera ha fallecido tras colapso de techo en Real Plaza Trujillo #lr #shorts

Los congresistas que limitaron el cierre del Real Plaza Trujillo: FP y APP en la lista |#LR

Avioneta cae en zona residencial en el distrito de San Bartolo, al sur de Lima. #lr #shorts

