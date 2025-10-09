GRABADO el 09-10-2025

Noticias de 9 de octubre: CONGRESO DE EE.UU. RESPALDA ATAQUES DE TRUMP EN EL CARIBE Noticiero

Estados Unidos ha iniciado la segunda fase de una operación contra el narcotráfico, con respaldo del Senado estadounidense, intensificando su lucha regional. En paralelo, el régimen de Nicolás Maduro fortalece su control interno con un polémico operativo denominado tun tun navideño y ha promovido arrestos por publicaciones en redes sociales, en un ambiental de censura y represión.



En un giro histórico, Israel y Hamás sellaron un principio de acuerdo de paz mediante el canje de rehenes como paso inicial. Donald Trump confirmó que viajará a Egipto para participar en la firma oficial del pacto, evento clave en la búsqueda de poner fin al conflicto en Gaza.



Mientras tanto, el mandatario estadounidense ordenó militarizar Chicago ante masivas protestas en Illinois contra operaciones del ICE. El despliegue de tropas reaviva el debate sobre el abuso de poder y la protección de los derechos civiles en suelo estadounidense.



En otro ámbito, el Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai, llamado el maestro del apocalipsis, por su estilo literario visionario y singular. En este video profundizaremos en estos cuatro frentes: el combate antinarcóticos, el nuevo pacto en Oriente Medio, las tensiones en EE. UU. y el reconocimiento cultural en Europa.



operación contra el narcotráfico EE.UU.

segunda fase antidrogas

Senado avala operaciones

Maduro control interno

tun tun navideño Venezuela

acuerdo Israel Hamás

canje de rehenes

Trump viaje Egipto

conflicto en Gaza paz

militarización Chicago

protestas ICE

derechos civiles EE.UU.



Narcotráfico EstadosUnidos SenadoEEUU Maduro tunTunNavideño Venezuela Israel Hamás pazEnGaza trump Egipto Chicago ICE DerechosHumanos NobelDeLiteratura2025 LászlóKrasznahorkai literatura conflictoOrienteMedi

protestasEEUU actualidadinternacional



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

NOBEL DE LA PAZ LEGITIMA A MARIA CORINA Y AISLA A MADURO RADAR24.

Noticias 10 de octubre: PUTIN-TRUMP RECHAZAN NOBEL DE PAZ PARA MARIA CORINA MACHADO Noticiero.

¿Quiénes respaldan el NOBEL de la PAZ para MARIA CORINA MACHADO? ¿Quiénes en contra? Gestión.

PETRO EN LA MIRA POR VÍNCULO CON CHAVISMO Y CARTEL DE LOS SOLES I radar24.

¿MARÍA CORINA MACHADO MERECÍA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2025? Gestión.

PUTIN SOBRE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ DE MARIA CORINA MACHADO: "HA PERDIDO PRESTIGIO" Gestión.

La REACCIÓN de TRUMP al saber que NO GANO el PREMIO NOBEL DE LA PAZ Gestión.

JOSÉ JERÍ asume la PRESIDENCIA DEL PERÚ: ¿Qué dijo en su PRIMER DISCURSO? Gestión.

Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era 5G.

Noticias de 9 de octubre: CONGRESO DE EE.UU. RESPALDA ATAQUES DE TRUMP EN EL CARIBE Noticiero.

Petro antepone intereses políticos y enfrenta a Trump.

MADURO DESAFÍA A EE.UU: "SI LOS GRINGOS ATACAN, RESPONDEREMOS" RADAR24.

¿Qué pruebas tiene PETRO tras acusar a EEUU de atacar lancha con COLOMBIANOS en el CARIBE? Gestión.

¿SE ACABÓ LA GUERRA? ¿En qué consiste el ACUERDO DE PAZ entre ISRAEL y HAMÁS? Gestión.

Noticias 9 de octubre: ISRAEL Y HAMÁS LOGRAN ACUERDO PARA FIN DE LA GUERRA EN GAZA Noticiero.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.