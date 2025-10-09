GRABADO el 09-10-2025

Noticias de 9 de octubre: CONGRESO DE EE.UU. RESPALDA ATAQUES DE TRUMP EN EL CARIBE  Noticiero

Estados Unidos ha iniciado la segunda fase de una operación contra el narcotráfico, con respaldo del Senado estadounidense, intensificando su lucha regional. En paralelo, el régimen de Nicolás Maduro fortalece su control interno con un polémico operativo denominado tun tun navideño y ha promovido arrestos por publicaciones en redes sociales, en un ambiental de censura y represión.

En un giro histórico, Israel y Hamás sellaron un principio de acuerdo de paz mediante el canje de rehenes como paso inicial. Donald Trump confirmó que viajará a Egipto para participar en la firma oficial del pacto, evento clave en la búsqueda de poner fin al conflicto en Gaza.

Mientras tanto, el mandatario estadounidense ordenó militarizar Chicago ante masivas protestas en Illinois contra operaciones del ICE. El despliegue de tropas reaviva el debate sobre el abuso de poder y la protección de los derechos civiles en suelo estadounidense.

En otro ámbito, el Nobel de Literatura 2025 fue otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai, llamado el maestro del apocalipsis, por su estilo literario visionario y singular. En este video profundizaremos en estos cuatro frentes: el combate antinarcóticos, el nuevo pacto en Oriente Medio, las tensiones en EE. UU. y el reconocimiento cultural en Europa.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

