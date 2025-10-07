GRABADO el 07-10-2025

¿Dina Boluarte no tiene empatía?

PBO Dina Boluarte recibe rechazo de la población tras decir en su discurso que los transportistas no deben responder las llamadas de los extorsionadores

¿La solución a las 3xtors10n3s es no responder las llamadas?.

¿Dina Boluarte no tiene empatía?.

¿La "U" va por el tricampeonato?.

¿Álex Valera está para ir a la selección?.

¿Pareja de "El Monstruo" lo vendió a la policía?.

¿Ministro del Interior, Carlos Malaver, vive en otra realidad?.

Ciudadanos tienen problemas para llegar a sus lugares de destino por paro de transportistas.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

