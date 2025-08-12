GRABADO el 12-08-2025

Pelea callejera entre dos mujeres alarma a transeúntes

Una violenta pelea entre dos mujeres sorprendió a comerciantes y clientes en los exteriores del mercado los portales, de la mencionada urbanización. El enfrentamiento, ocurrido en plena vía pública, fue grabado por varios testigos con sus teléfonos celulares, mientras algunos incluso alentaban la gresca.



Según versiones de personas presentes, la riña se habría originado por un reclamo de una de las implicadas hacia la otra, lo que rápidamente escaló a empujones y golpes. El hecho generó aglomeración y desorden en la zona, sin que se observara intervención inmediata de autoridades.



Las imágenes del altercado ya circulan en redes sociales, generando críticas por la violencia exhibida y la pasividad de los presentes. Vecinos y comerciantes piden mayor presencia policial para evitar este tipo de incidentes que afectan la tranquilidad de la zona.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Del 20 al 29 de setiembre será feria internacional de calzado.

Expulsan a Juan José Fort de Alianza para el Progreso.

Caen sujetos que hurtaban cobre de cables de telefonía.

Acuña desmiente irregularidades y retira a gerente de infraestructura.

Atienden a alumnos para evitar que abandonen el colegio.

Inscripciones abiertas para participar de talleres gratuitos.

Caos vehicular y malestar por obras en zonas cercanas.

Este 15 de agosto será el Simulacro Nacional Multipeligro.

Más de 400 mil escolares reiniciaron clases en la región.

Sicarios asesinaron a conductor de miniván.

Turistas fueron rescatados tras quedar atrapados en teleférico.

Pelea callejera entre dos mujeres alarma a transeúntes.

Explosión y doble amenaza en pollerías de Vista Alegre.

¡Terrible! Hallan cuerpo sin vida de dos menores.

Gral. Llerena descarta secuestro de censista.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.