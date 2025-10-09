GRABADO el 09-10-2025

Agua Marina EN VIVO: estado de músicos baleados en concierto EnVivoLR

Balacera en pleno concierto de Agua Marina este 8 de octubre en Perú. Ataque ocurrido en Círculo Militar sede Tarapacá, en Chorrillos, dejó cuatro heridos. Los hermanos Luis y Manuel Quiroga están internados en la clínica Maison de Santé, mientras que el baterista César Moré y un técnico de sonido fueron derivados al hospital Almenara de EsSalud. Los disparos fueron dirigidos directamente a los músicos. El general PNP Enrique Monroy, jefe de la Región Policial Lima, sostuvo que en la escena se hallaron 27 casquillos. Añadió que el evento no tenía autorización, por lo cual no había garantías.



