GRABADO el 09-10-2025

Agua Marina EN VIVO: estado de músicos baleados en concierto EnVivoLR

Balacera en pleno concierto de Agua Marina este 8 de octubre en Perú. Ataque ocurrido en Círculo Militar sede Tarapacá, en Chorrillos, dejó cuatro heridos. Los hermanos Luis y Manuel Quiroga están internados en la clínica Maison de Santé, mientras que el baterista César Moré y un técnico de sonido fueron derivados al hospital Almenara de EsSalud. Los disparos fueron dirigidos directamente a los músicos. El general PNP Enrique Monroy, jefe de la Región Policial Lima, sostuvo que en la escena se hallaron 27 casquillos. Añadió que el evento no tenía autorización, por lo cual no había garantías.

Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO:
https://www.youtube.com/playlist?listPLOeiHuEWSMewJx1yKGFgdnFPeYgUcQrN

¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.

Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú

Agua Marina
Armonía 10
Inseguridad ciudadana
PNP
Cumbia peruana

Desde La República - LR+

Agua Marina EN VIVO: estado de músicos baleados en concierto EnVivoLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA ATACAN CON METRALLETA A AGUA MARINA y PHILLIP BUTTERS EN PUNO.

¡DE NO CREER! Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso HLR.

Fuertes imágenes de la balacera contra Agua Marina durante concierto en vivo LR.

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Balacera en concierto de AGUA MARINA EN VIVO HOY 'Titulares en LR' Noticiero TLR.

Balacera en concierto de AGUA MARINA EN VIVO HOY.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 09 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Balacera en concierto de Agua Marina: 27 casquillos y 4 heridos EnVivoLR.

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del CC Real Plaza Centro Cívico LR.

Trump anuncia ACUERDO HISTÓRICO entre ISRAEL y HAMÁS para detener GUERRA EN GAZA LR.

ÚLTIMO MINUTO: Muri Miguel Ángel Russo a los 69 años LR.

Petro acusa a Trump de desatar una guerra en el Caribe LR.

¡ESTA ES LA RAZÓN! ¿Por qué PHILLIP BUTTERS fue ATACADO en radio de Puno? HLR.

¡Alerta! TRUMP: "Quizá vaya al Oriente Medio por acuerdo de Israel y Hamás este domingo" LR.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Agua Marina EN VIVO: estado de músicos baleados en concierto EnVivoLR

video

CURWEN EN LA REPÚBLICA ATACAN CON METRALLETA A AGUA MARINA y PHILLIP BUTTERS EN PUNO

video

¡DE NO CREER! Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso HLR

video

Fuertes imágenes de la balacera contra Agua Marina durante concierto en vivo LR

video

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

video

Balacera en concierto de AGUA MARINA EN VIVO HOY 'Titulares en LR' Noticiero TLR

video

Balacera en concierto de AGUA MARINA EN VIVO HOY

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 09 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

Balacera en concierto de Agua Marina: 27 casquillos y 4 heridos EnVivoLR

video

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del CC Real Plaza Centro Cívico LR

video

Trump anuncia ACUERDO HISTÓRICO entre ISRAEL y HAMÁS para detener GUERRA EN GAZA LR

video

ÚLTIMO MINUTO: Muri Miguel Ángel Russo a los 69 años LR

video

Petro acusa a Trump de desatar una guerra en el Caribe LR

video

¡ESTA ES LA RAZÓN! ¿Por qué PHILLIP BUTTERS fue ATACADO en radio de Puno? HLR

video

¡Alerta! TRUMP: "Quizá vaya al Oriente Medio por acuerdo de Israel y Hamás este domingo" LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 09 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo