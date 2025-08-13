GRABADO el 13-08-2025

SAMUEL DORIA: El MULTIMILLONARIO que BUSCA LA PRESIDENCIA de BOLIVIA LR

Samuel Doria Medina, empresario y político boliviano, se perfila como el favorito en las elecciones presidenciales de 2025. Con experiencia como exministro, dueño de franquicias internacionales y presidente de la cementera SOBOCE, propone un cambio de ciclo para Bolivia basado en una agenda de centro-derecha: eliminar subsidios al combustible, cerrar empresas públicas deficitarias y reordenar las finanzas para enfrentar la crisis económica.



Su plan también contempla un giro en la política exterior, alejándose de la ALBA y estrechando lazos con Occidente, además de impulsar la transparencia liberando información estatal. En unas elecciones sin Evo Morales ni Luis Arce, promete combatir la corrupción, reformar el sistema judicial y llevar a juicio a los responsables de la crisis y el desfalco en el país.



samueldoria eleccionesbolivia2025 bolivia candidatos



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

samuel doria quien es

samuel doria bolivia

samuel doria propuesta

samuel doria 100 dias

samuel doria presidente

millonario presidente

candidato presidencial

elecciones bolivia

postulante presidencia bolivia

elecciones bolivia 2025

VIZCARRA a PRISIÓN y AMNISTÍA para VIOLADORES Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 14 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

El reto pendiente.

Así fue el crimen del censista del INEI Larry Contreras Cenepo en Tarapoto EnVivoLR.

Petro denuncia secuestro de colombianos en Perú 13 de agosto de 2025 LR.

Martín Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente EnVivoLR.

SAMUEL DORIA: El MULTIMILLONARIO que BUSCA LA PRESIDENCIA de BOLIVIA LR.

EE.UU. incauta bienes millonarios a Nicolás Maduro en República Dominicana y Florida LR.

PUTIN y KIM mueven FICHA ANTES de la CUMBRE EN ALASKA NewsLR.

Abogado de Martín Vizcarra anuncia que apelará ante la CIDH HardNews.

TIFÓN PODUL golpea TAIWÁN con fuerza DEVASTADORA NewsLR.

CAOS en CDMX: LLUVIAS paralizan AEROPUERTO y METRO NewsLR.

¡Todo estaba planeado!: Simpatizantes de Vizcarra rechazan prisión preventiva HLR.

¡NO LO PODÍA CREER! Vizcarra es rodeado por la policía tras aprobarse prisión preventiva HLR.

MARTÍN VIZCARRA: PJ lo mandó a prisión por 5 meses HLR.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.