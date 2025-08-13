GRABADO el 13-08-2025

Dejan atrás la música española: tunos sorprenden con repertorio de sus localidades

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS En el Encuentro Internacional de Tunas 2025 y por el aniversario de Arequipa, los elencos no se limitaron a la tradicional música española, sino que sorprendieron al público al llevar repertorios que reflejan su identidad local. Delegaciones de Huancayo, Moquegua, así como de Bolivia y Colombia, deleitaron a los arequipeños con interpretaciones instrumentales propias de sus regiones, que hicieron bailar y gozar al público, especialmente con la destacada participación de la Tuna de la Universidad Continental de Huancayo. O como la Tuna Universitaria de la Unsa que gracias a su adaptación de una danza de Caylloma lograron ganar como mejor instrumental de VIII Certamen de Tunas Ciudad de Cajamarca.



Esta propuesta fresca y diversa dejó atrás el estereotipo de que los tunos solo tocan música española.





14 de Agosto

