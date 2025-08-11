GRABADO el 11-08-2025

Choque entre dos vehículos deja tres heridos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el distrito de La Esperanza, a la altura del quinto paradero, cuando dos vehículos colisionaron violentamente.



Dos de los lesionados fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica. El tercer herido permaneció dentro de uno de los automóviles, a la espera de una ambulancia que lo estabilizara.



El supervisor de los tres turnos de serenazgo de La Esperanza, José Silva, informó que se actuó con rapidez para asistir a las víctimas y controlar la situación.



Además, se coordinó con el personal de salud y la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.



Las causas del accidente aún son materia de investigación. Peritos de tránsito trabajan en la zona para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes en este concurrido sector del distrito.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos llegó a la India.

MPT clausura locales nocturnos por infringir normas.

Incendio en la urb. Los granados dejaron daños materiales.

Familiares piden justicia en presunto caso de feminicidio.

Capturan a presunto implicado en crimen de la av. España.

Alcalde convoca marcha por asfaltado de carretera nacional.

Hallan cuerpo de un hombre con impacto de bala.

Choque entre dos vehículos deja tres heridos.

Solicitó informe por contratación de sobrina de ministro.

Trágico accidente deja a un ingeniero fallecido.

Caen presuntos extorsionadores que amenazaban a una familia.

Madre de familia salva de morir en accidente de tránsito.

Capturan a presuntos integrantes de banda Los Pepes".

Piden más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez.

Interno del penal involucrado en presunta extorsión.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.