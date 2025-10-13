GRABADO el 13-10-2025

¡DERROCHAN AMOR!
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron a Cusco para continuar con las grabaciones de Los Tinelli. En medio de las dudas sobre su relación, la parejita no dejó de demostrar su amor frente a las cámaras.

Capítulos:
00:00 Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron a Cusco
01:15 Milett y Marcelo demostraron su amor frente a las cámaras

JuntémonosMás

Desde América Noticias

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

