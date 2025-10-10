GRABADO el 10-10-2025

La bomba del 2026

Desde Hildebrandt en sus trece

La bomba del 2026.

¡La botaron!.

Terruqueando, otra vez.

Arriola a balazo limpio.

Keiko, un gobierno deleznable.

Burros, ¡es el pueblo llamando!.

Desvergüenza o estupidez.

Burra, ¡contesta el teléfono!.

!Lagarto resultó gato¡.

¡Así de mal estamos!.

Chancho asado.

Obispo mujeriego.

!Atención generación Z¡.

En nombre de las mujeres.

Dina engrasada.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

