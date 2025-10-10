GRABADO el 10-10-2025

La bomba del 2026

hildebrandtensustreceOficial

Desde Hildebrandt en sus trece

La bomba del 2026.

¡La botaron!.

Terruqueando, otra vez.

Arriola a balazo limpio.

Keiko, un gobierno deleznable.

Burros, ¡es el pueblo llamando!.

Desvergüenza o estupidez.

Burra, ¡contesta el teléfono!.

!Lagarto resultó gato¡.

¡Así de mal estamos!.

Chancho asado.

Obispo mujeriego.

!Atención generación Z¡.

En nombre de las mujeres.

Dina engrasada.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Hildebrandt en sus trece

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.