GRABADO el 11-09-2025

Elecciones primarias: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos?

El 30 de noviembre se realizarán las elecciones primarias en las que partidos y alianzas definirán a sus candidatos para las generales 2026. Pero ¿sabes cómo funciona este proceso? Aquí te lo explicamos



EleccionesPrimarias Elecciones2026 JNE Democracia PartidosPolíticos Candidatos2026 PolíticaPerú VotoInformado EleccionesPerú NoticiasPerú ParticipaciónCiudadana AlianzasElectorales ProcesoElectoral PerúDecide CalendarioElectoral Primarias2025 JNEInforma

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Estás viendo Audiencia Pública 12/SETIEMBRE/2025.

LoÚltimo JNE presenta demanda competencial contra el Poder Judicial ante el TC.

PERÚ ELECTORAL: Encuentro histórico del presidente del JNE con periodistas regionales.

ENVIVO Entrevista con estratega Antonio Solá. Campaña Elige Bien recorre Mdo de Productores.

ENVIVO .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de setiembre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 11 de setiembre de 2025.

Fechas clave para las elecciones regionales y municipales 2026 .

Presencia de mujeres en el Congreso va en aumento .

Elecciones primarias: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 8 de setiembre de 2025.

Congreso busca ampliar plazo de afiliación para las Elecciones Regionales y Municipales .

Ministros tienen plazo hasta el 13 de octubre para renunciar si quieren postular .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de setiembre de 2025.

EnVivo RPP Pdte. del JNE habla sobre reuniones de trabajo en Chile y coyuntura electoral.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.