GRABADO el 09-10-2025

Nicolás Lúcar: "Ya no pueden haber eventos por miedo que nos disparen"

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, se pronunció sobre el ataque contra Agua Marina y lamentó que los ciudadanos no puedan sentirse seguros en ninguna parte del país.



Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 9/10/25.

Nicolás Lúcar: "Ya no pueden haber eventos por miedo que nos disparen".

