GRABADO el 09-10-2025

Nicolás Lúcar: "Ya no pueden haber eventos por miedo que nos disparen"

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, se pronunció sobre el ataque contra Agua Marina y lamentó que los ciudadanos no puedan sentirse seguros en ninguna parte del país.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 9/10/25.

Nicolás Lúcar: "Ya no pueden haber eventos por miedo que nos disparen".

Nicolás Lúcar: "Ya no pueden haber eventos por miedo que nos disparen".

Integrantes de Agua Marina no necesitan una intervención quirúrgica, según informó médico.

Integrantes de Agua Marina no necesitan una intervención quirúrgica, según informó médico.

Defensoría del Pueblo condena ataque a Agua Marina y exige medidas urgentes.

Músicos de Agua Marina fueron atacados por la espalda: Balas perforaron el escenario.

Pareja de animador de Agua Marina: "Él está bastante delicado, ha recibido dos impactos de bala".

Músicos de Agua Marina fueron atacados por la espalda: Balas perforaron el escenario.

Agua Marina: Delincuentes dispararon por la espalda a integrantes de la agrupación musical.

Municipalidad de Chorrillos sobre atentado a Agua Marina: Colaboraremos con las investigaciones.

Diario El Peruano: Normas legales de hoy, 9 de octubre.

Hoy continúa diálogo por situación del sector transporte en Palacio de Gobierno.

"Esta delincuencia se ha gestado por décadas y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal".

"Esta delincuencia se ha gestado por décadas y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal".

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

