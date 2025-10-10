IMPACTANTES IMÁGENES del TERREMOTO de 7,4 que azotó FILIPINAS LR
El terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas lamentablemente ha ocasionado la muerte de 6 personas hasta el momento. El sismo ocurrió a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la isla de Mindanao, a las 9:43 a. m. (hora local), según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tres de las víctimas eran mineros que murieron durante una excavación en las montañas del oeste de Manay. También se registraron fallecidos en las ciudades de Mati y Davao, además de una persona que sufrió un ataque al corazón.
Este evento sísmico ocurre solo 11 días después de otro fuerte terremoto en la isla de Cebú, al norte de Mindanao, que dejó un saldo de 75 muertos y más de 12.000 heridos. Aunque inicialmente se emitió una alerta de tsunami, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico la levantó horas más tarde tras confirmar que no se produjo ninguna actividad marítima anormal.
filipinas terremoto estadosunidos
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
terremoto filipinas
terremoto hoy
terremoto filipinas hoy
terremoto filipinas en vivo
terremoto videos impactantes
Desde La República - LR+
¡LO ÚLTIMO! ¿Quiénes serán los nuevos ministros del gabinete Jerí? HLR.
CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 13/10/25 La República - LR.
SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 13/10/25 La República - LR.
SUSEL: "ES UNA CONCHUDEZ QUE DINA BOLUARTE SE HAYA SUBIDO EL SUELDO Curwen En La República.
DINA BOLUARTE: ¿le impedirán salida del país? EnVivoLR.
SUSEL RESPONDE A COMENTARIOS DISCRIMINATORIOS DE ROSANGELLA BARBARÁN Curwen En La República.
¡URGENTE! Fiscalía pide 18 meses de impedimento de salida para Dina Boluarte tras su vacancia HRL.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 10 de octubre 2025 EnDirectoLR.
SUSEL PAREDES: "QUIERO SER ALCALDESA DE LIMA Curwen En La República.
Esto opinan los peruanos sobre la asunción de José Jerí como presidente de la República LR.
Cancelan actividad de López Aliaga y detienen a hombre con presunta arma HRL.
VENEZUELA: María Corina Machado recibe premio Nobel de la Paz LR.
Sheinbuam tras VACANCIA de BOLUARTE: CASTILLO debe ser LIBERADO y tener un JUICIO JUSTO LR.
IMPACTANTES IMÁGENES del TERREMOTO de 7,4 que azotó FILIPINAS LR.
Claudia Sheinbaum sobre Dina Boluarte: "Llegó al poder por golpe de Estado" HLR.
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.