GRABADO el 28-07-2025

Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego tras 33 muerts y 170 mil desplazados LR

Tras cinco días de ataques con artillería, bombardeos y miles de civiles desplazados, Tailandia y Camboya firmaron un alto el fuego incondicional en su frontera.

El acuerdo llega luego de una intensa presión internacional y busca frenar una escalada que dejó al menos 33 muertos. Ahora, la región enfrenta el desafío de mantener la paz.



