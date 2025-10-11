GRABADO el 11-10-2025

Abogado de Boluarte: A un delincuente le dan más tiempo para defenderse que a Dina El Comercio

En este episodio de Tenemos que Hablar, conversamos con el abogado Joseph Campos, defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte, quien cuestiona la forma en que el Congreso aprobó su vacancia presidencial.



Campos asegura que lo ocurrido fue un atropello completo, al otorgarse solo 50 minutos para ejercer el derecho a defensa frente a cinco mociones de vacancia. Además, advierte que lo sucedido vulnera los estándares del Tribunal Constitucional y del Derecho Internacional, calificando el proceso como una indefensión.



También responde sobre el rol de la expresidenta ante la crisis de inseguridad, la gestión del Ministerio del Interior, y las posibles acciones legales o amparo que podría presentar ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales





Dina Boluarte

vacancia presidencial

abogado Joseph Campos

derecho a defensa

Congreso del Perú

Tribunal Constitucional amparo

Poder Judicial

indefensión

crisis política en Perú

inseguridad ciudadana

Ministerio del Interior

atentado Agua Marina

José Jerí

presidente del Congreso

Tenemos que Hablar

Desde EL COMERCIO

EN VIVO JOSÉ JERÍ PRESENTA NUEVO GABINETE MINISTERIAL.

Histórico momento en el que Trump firma por el fin de la guerra en Gaza El Comercio.

NOTICIAS DEL PERÚ 13 DE OCTUBRE: RAFAEL LÓPEZ RENUNCIARÁ A LA ALCALDÍA DE LIMA Y MÁS NOTICIERO.

EN VIVO: TRUMP LLEGA A EGIPTO PARA LA FIRMA DE LA PAZ EN GAZA El Comercio.

El esperanzador discurso de Trump en Israel tras la liberación de rehenes El Comercio.

LAS IMPLICANCIAS DE LA RENUNCIA DE LÓPEZ ALIAGA A LA ALCALDÍA, ¿QUÉ VA A PASAR? EN VIVO.

Últimos 20 rehenes israelíes liberados por Hamás se reencuentran con sus familias El Comercio.

López Aliaga deja alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República Mirada de fondo.

Trump envía mensaje conciliador a China por arancel adicional del 100 El Comercio.

Israel preparado para recibir rehenes liberados por Hamás este lunes El Comercio.

Incendio en Pamplona Alta deja más de 700 damnificados y 100 viviendas quemadas El Comercio.

Abogado de Boluarte: A un delincuente le dan más tiempo para defenderse que a Dina El Comercio.

Donald Trump revela conversación con María Corina Machado tras el Nobel de la Paz El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA: EL VERDADERO 'PLAN CERCO' TRAS LA BALACERA EN CHORRILLOS Pasa en la Calle.

Las investigaciones fiscales que enfrenta Dina Boluarte tras la vacancia El Comercio.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.