GRABADO el 11-06-2025

Mario Cabani no se presenta ante el Congreso: denuncia amenazas de Dina Boluarte

Mario Cabani no se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, tras recibir una carta de Dina Boluarte. El médico cirujano había sido citado para responder sobre los procedimientos estéticos realizados a la presidenta.



En su lugar, envió documentos donde detalló que la comunicación advertía que el levantamiento parcial del secreto profesional no lo facultaba a declarar ante medios ni la comisión. Según Cabani, Boluarte amenazó con denunciarlo ante el Colegio Médico, la Superintendencia Nacional de Salud y la Autoridad de Protección de Datos si divulgaba información.



Acciones legales y argumentos



En respuesta, Cabani envió una carta notarial a la presidenta exigiendo que rectifique las "falsedades" difundidas sobre su cirugía de 2023 y cese la "difamación". Reclama que reconozca haber recibido una cirugía plástica estética y funcional "bajo sedación anestésica".



Su abogado, Alex Starost, argumentó ante Fiscalización que Boluarte renunció "tácitamente" al secreto profesional al minimizar públicamente la intervención. "Es un dicho y contradicho y frente a eso no tendríamos por qué mantener la reserva", dijo.



Revela detalles quirúrgicos



En la carta notarial, Cabani reveló que la cirugía del 28 de julio de 2023 duró 2 horas y 25 minutos con un equipo multidisciplinario, y que Boluarte estuvo internada hasta el 30 de julio, recibiendo luego atención postoperatoria en su residencia y Palacio de Gobierno.



Cuestionamientos y contradicciones



Cuestionó la autenticidad de las cartas presidenciales al solicitar peritajes de firmas, señalando "firmas distintas" en los documentos. El cirujano enfatizó una inconsistencia, ya que la presidenta figuró firmando una resolución con ministros el 29 de julio de 2023, pese a estar ese día "con reposo absoluto" en la clínica.



"Nadie más pudo ingresar", aseveró en su emplazamiento, exigiendo que cese de "ocultar la verdad" sobre las fechas de atención médica. La defensa de Cabani insiste que se realizaron "varias cirugías estéticas", contradiciendo la versión oficial de solo una "cirugía de nariz funcional".

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre el cuidado de la piel en hombres.

Carabayllo: Alertan fuga de gas cerca de colegio.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DEL 2025.

Tomas Gálvez exige su reincorporación al MP tras ser separado por vínculo con Los Cuellos Blancos.

Aprueban amnistía para militares y policías procesados por lucha contra el terrorismo.

Mario Cabani no se presenta ante el Congreso: denuncia amenazas de Dina Boluarte.

Iquitos: Mototaxista honrado devuelve mochila que turista olvidó en su vehículo.

Huaraz: Suspenden búsqueda de montañistas desaparecidos en nevado Artesonraju.

Lurigancho-Chosica: Sereno pierde parte de la oreja izquierda tras operativo.

Refuerzan patrullaje en estación Atocongo tras pelea entre motociclista y mototaxista.

¡Increíble! Explosión en cerco perimétrico de la Estación Central del Metro de Lima .

Alejandro Muñante sobre interpelaciones a ministros: Será pertinente cuando sea necesario.

Diresa Piura confirma caso de Lepra y activan protocolo sanitario.

Terror en la calle Capón: asesinan a hombre frente a su pareja en el Barrio Chino.

Alcalde de Ate defiende retiro de rejas y alega falta de permisos.

Además hoy día 12 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.