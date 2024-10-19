El duelo entre Universitario y ADT se disputará en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sigue la transmisión con la narración de Ismael Candela y los comentarios de Gianina González. Vive el minuto a minuto en #Depor #UniversitariovsADT #UniversitariovsADTenvivo



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