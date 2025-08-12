GRABADO el 12-08-2025

Explosión y doble amenaza en pollerías de Vista Alegre

Una explosión generó pánico en residentes de la calle los cedros en la urb. Vista Alegre.



A las 3:19 de la madrugada de este lunes, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo artesanal en la pollería antojitos, ubicada en la cuadra uno de la calle Los Cedros, en el distrito trujillano de Víctor Larco.



Los delincuentes dejaron dos cartas extorsivas, una en el lugar del estallido y otra en la pollería ubicada frente al negocio atacado. Serenazgo y policía nacional acudieron al lugar y recogieron evidencias. Vecinos quedaron atemorizados con el fuerte estruendo qué también afectó la ventana de una casa colindante.



Los propietarios, formularon la denuncia y aseguraron no haber recibido amenazas previas. Indicaron que la zona siempre fue tranquila, lo que incrementa la preocupación por el hecho.

Vecinos y dueños de negocios manifestaron su alarma y exigieron medidas urgentes a las autoridades para frenar la inseguridad.



Dos cámaras de seguridad en el lugar permitirán identificar a los responsables de este acto delictivo que despertó de manera brusca a menores de edad y adultos cuando estaban descansando.



