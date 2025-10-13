GRABADO el 13-10-2025

Fiscalía no investigará presunto atentado contra Rafael López Aliaga

Determina que los explosivos encontrados tenían otro objetivo distinto.

