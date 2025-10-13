GRABADO el 13-10-2025

Fiscalía no investigará presunto atentado contra Rafael López Aliaga

Determina que los explosivos encontrados tenían otro objetivo distinto.
OcurreAhora
Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 14 de Octubre de 2025.

Alcaldes distritales de Lima se reúnen con el presidente Jerí para combatir la inseguridad ciudadana.

Renzo Reggiardo justifica al presidente Jerí por no tener un gabinete: "Está dentro de los plazos".

ATV Noticias Central: Programa del lunes 13 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 13 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del lunes 13 de octubre del 2025.

La otra cara de Miraflores: drogas y prostitución se ofrecen sin escrúpulos en el distrito.

Lino de la Barrera critica inacción de Fiscalía y PNP ante drogas y prostitución en Miraflores.

Tercer simulacro nacional multipeligro se realizó esta noche.

Fiscalía no investigará presunto atentado contra Rafael López Aliaga.

Alcalde de Pataz tras dialogar con el presidente Jerí: "No iré a la marcha del miércoles 15".

Los primeros días de José Jerí en Palacio de Gobierno.

Presidente José Jeri busca diferenciarse con hechos, según analista.

De 5 a 7 LA PROMESA INCUMPLIDA DE PORKY - SE LANZA A LA PRESIDENCIA.

Gobernadores regionales tras reunión con el presidente Jerí: "Hemos solicitado una reunión técnica".

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

