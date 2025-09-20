GRABADO el 20-09-2025

Jóvenes y gremios alzan la voz: marcha contra Dina Boluarte EnVivoLR

Este 20 de septiembre, la Plaza San Martín de Lima será el epicentro de una nueva jornada de protesta ciudadana. Desde las 5:00 p. m., jóvenes, gremios y colectivos sociales se movilizan en la marcha 'Generación Z' para rechazar el régimen de Dina Boluarte y un Congreso cada vez más cuestionado.



Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

