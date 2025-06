GRABADO el 13-06-2025

Traslado de reos a cárceles de El Salvador no va a ser viable por ahora, afirma exjefe del Inpe

En diálogo con Exitosa, el exjefe del Inpe, Germán Small Arana, mencionó que en Perú hasta ahora no existe ningún convenio con El Salvador para permitir el traslado de reos a dicho país y señaló que "eso no va a ser viable por ahora".



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

Twitter https://twitter.com/exitosape

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú inpe elsalvador cárcel

Desde Exitosa Noticias

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan vívires a olla común de San Juan de Miraflores.

Familiar de víctima de masacre de Paccha rechaza amnistía a militares y policías.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 13/06/25.

Traslado de reos a cárceles de El Salvador: "Lo que hay que enviar tipificado son terroristas".

Interpelación a ministro de Energía y Minas: Congreso suspende sesión por falta de quórum.

"Hay toda una cadena de producción" por parte de empresas delictivas en Pataz, asegura fiscal.

Caso Patricia Benavides: "Las responsabilidades tienen que ser investigadas para determinarse".

Recorte de presupuesto al MP: "Nos han dado más carga", cuestiona fiscal Omar Tello.

Tomás Gálvez sobre su reincorporación al MP: "La fiscal de la Nación ha mostrado su oposición".

Tomás Gálvez: "La Fiscalía está tan deteriorada, sobre todo desde la cabeza".

Traslado de reos a cárceles de El Salvador no va a ser viable por ahora, afirma exjefe del Inpe.

Nicolás Lúcar: "Eduardo Arana no pudo con los penales ¿va a poder con la conducción del Gobierno?".

Nicolás Lúcar: "Eduardo Arana no pudo con los penales ¿va a poder con la conducción del Gobierno?".

Nicolás Lúcar: Vías del aeropuerto Jorge Chávez son un desmadre porque no han hecho lo que debían.

Nicolás Lúcar: "Gabinete de Arana obtuvo voto de confianza con una de las más bajas votaciones".

Además hoy día 13 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.