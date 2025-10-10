GRABADO el 10-10-2025

Agua Marina se pronuncia tras balacera en su concierto LR

AGUA MARINA: Tras el violento ataque ocurrido el 8 de octubre, durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, la agrupación Agua Marina confirmó que sus integrantes heridos se encuentran fuera de peligro y emitió un mensaje con fuerte carga política. En su pronunciamiento, lamentaron la creciente inseguridad en el país y señalaron que un cambio en la presidencia no es garantía de mejora, en alusión a la reciente vacancia de Dina Boluarte, convirtiendo su declaración en un llamado de atención al Estado y a la clase política ante el hartazgo ciudadano.



00:00 - 00:26 Comunicado de Agua Marina

00:27 - 00:35 Apoya al canal

00:36 - 01:02 Agua Marina se pronuncia sobre nuevo gobierno

01:03 - 01:42 Agua Marina se dirige al Gobierno y al Congreso



aguamarina josejeri dinaboluarte nuevogobierno peru



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

agua marina responde

atentado agua marina

ataque a agua marina

balacera en concierto agua marina

disparos a agua marina

agu amarina hoy

que paso con agua marina

dina boluarte vacancia

jose jeri presidente

nuevo presidente peru

nuevo gobierno peru

México: Intensas lluvias dejan sin vida a al menos 37 personas LR.

¡ALZAN SU VOZ! Generación Z anuncia manifestación contra gobierno de José Jerí HLR.

ZELENSKI confía que TRUMP LOGRARÁ el FIN DE LA GUERRA así como el alto al fuego en GAZA LR.

Alcalde caminó desde Pataz a Lima EnVivoLR.

¡ASÍ FUE EL PROCESO! Dina Boluarte: Congreso aprueba moción de vacancia.

¿QUÉ PASA CON LOS DERECHOS HUMANOS EN PERÚ? ENTREVISTA A CARLOS RIVERA CURWEN EN LA REPÚBLICA.

Tren de Aragua APOYARÍA a COLOMBIA para PREVENIR el DELITO trasnacional LR.

Donald Trump agradeció a María Corina Machado por dedicarle el Nobel de la Paz LR.

UNMSM: Miles postulan a carreras de SALUD este sábado 11 de octubre EnVivoLR.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 06 al 10 de octubre NewsLR.

RUTH LUQUE EN ENTREVISTA CON ROSA MARÍA PALACIOS TRAS VACANCIA DE DINA BOLUARTE SIN GUION.

SISMO de 7,8 sacude CHILE y enciende alarmas de Tsunami en el Paso Drake.

Agua Marina se pronuncia tras balacera en su concierto LR.

¡ROMPE SU SILENCIO! Dina BOLUARTE reapareció tras aprobarse moción de VACANCIA en su contra HLR.

MARCHA 15 de OCTUBRE: transportistas, universitarios y colectivos se suman a la PROTESTA nacional.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.