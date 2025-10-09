GRABADO el 09-10-2025

Fuerza Popular crítica mociones de vacancia y a los jóvenes que salen a marchar: "No entienden"

"LOS JÓVENES NO ENTIENDEN" Congresistas de Fuerza Popular rechazaron las mociones de vacancia presentadas esta mañana contra Dina Boluarte, argumentando que no tienen sangre en la cara quienes ahora piden su salida, luego de haber llevado al poder a un delincuente en referencia a Pedro Castillo junto con una incapaz.



La congresista Rosangella Barbarán aprovechó para reivindicar la gestión de Alberto Fujimori y cuestionar a los jóvenes que salen a marchar actualmente, señalando que ellos no han vivido el infierno que sufrieron sus padres durante la época del terrorismo y que, por tanto, no entienden lo que hay detrás de las decisiones políticas que se toman hoy.



