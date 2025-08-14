2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025
Becarios de Pronabec reciben clase de gastronomía shorts.
¡Terror en Trujillo!: explosión de dinamita destruye vivienda y deja al menos ocho heridos.
Defensor de la PNP: "Un delincuente peruano te roba, pero el venezolano te mata".
Perú es el país con más expresidentes presos por delitos de corrupción en Latinoamérica.
Ley de amnistía: excongresistas se pronuncian sobre norma que beneficia a policías y militares.
Becarios de Pronabec reciben clase de gastronomía para difundir platos bandera en el extranjero.
Lima y Callao cuentan con 400 puntos de abastecimiento de agua para emergencias.
Surco: inauguran 2200 cámaras con IA en busca de reducir el índice criminal en el distrito.
Los Olivos: hombre con aparentes problemas mentales causa temor en vecinos.
Trujillo: nuevas imágenes muestran como ladrón intentó asaltar a empresario antes de ser abatido.
Juristas califican de inconstitucional ley de amnistía.
César Sandoval: Renovación Popular impulsa interpelación contra ministro de Transportes.
