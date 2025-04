GRABADO el 04-04-2025

Accidente de mototaxi deja a adulto mayor en coma y niños heridos internados en hospital Rebagliati

Luego de un accidente en mototaxi que dejó a una niña y la conductora fallecidas, así como niños heridos en Manchay, en el hospital Rebagliati se encuentran internadas las personas involucradas. Se indica que algunos menores no se encontraban asegurados, por lo que sus padres vienen pidiendo apoyo.



