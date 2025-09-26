GRABADO el 26-09-2025

¡Este fin de semana el Parque Kennedy florece con PERÚFLORA 2025!

Vive la 10 Feria Nacional de Flores, Plantas y Paisajismo, el encuentro más esperado de la floricultura peruana. Más de 90 stands de productores nacionales Talleres de arreglos florales y paisajismo Exposiciones y charlas inspiradoras Espacios únicos para tus mejores fotos Entrada libre.PERÚFLORA2025 flores paisajismo miraflores

Desde Revista CARETAS

Caso Villarán: el suicidio imposible TresxSiete 179.

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026.

El APRA VUELVE a la carga MAURICIO MULDER PERÚ 2026.

Cómo salvar MACHU PICCHU DESILÚ LEÓN PERÚ 2026.

DESPUÉS de LA CAÍDA del "MONSTRUO" FRANCISCO RIVADENEYRA PERÚ 2026.

INMINENTE Y MILLONARIA compra de AVIONES ANDRÉS GÓMEZ DE LA TORRE PERÚ 2026.

El SONERO que nunca se fue MELCOCHITA ELLOS Y ELLAS.

SUSANA VILLARÁN: ¿COIMAS o Aportes? LUIS LAMAS PUCCIO PERÚ 2026.

Melcochita en exclusiva para Caretas: El escándalo con Jimmy Santi fue armado..

¡Este fin de semana el Parque Kennedy florece con PERÚFLORA 2025! .

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026.

Un accidente ocurrió en la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Policial en Puente Piedra..

Transportistas bloquearon las vías hacia San Juan de Lurigancho, Acho y Abancay..

José Manuel Estrada fue asesinado de más de 10 disparos mientras desayunaba cerca de Gamarra..

Fiscalía investiga a la directora de la UPE por denuncia que involucra a menor..

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.