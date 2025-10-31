GRABADO el 31-10-2025

Nuevos caymeños exigen cústers hasta zonas alejadas

Pero igual prefieren a las loncheras. Es irónico que las personas que viven en las partes altas de Cayma hayan exigido ampliar las rutas del SIT, se les conceda y terminen por no subir a los cústers. El gerente de Transcayma, Patrick Quilca, informó que la gente muchas veces prefiere subir a las loncheras, en las que tu integridad, e incluso tu vida, están en peligro. Video grabado hoy alrededor de las 13 horas en Embajada de Japón. DiarioElPueblo Arequipa

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

