GRABADO el 13-10-2025

¿Podrían reabrirse las denuncias constitucionales contra Boluarte? ADNRPP ENTREVISTA

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, cuestiona la decisión del Congreso de archivar tres denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte. Explica por qué estos casos deben reabrirse y advierte sobre la falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía frente al avance de la criminalidad. También revela detalles sobre su proceso judicial y la medida cautelar que busca revertir su suspensión del cargo.



