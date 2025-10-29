GRABADO el 29-10-2025

RLA: EL CANDIDATO QUE PROMETIÓ "HOTEL 5 ESTRELLAS" A NIÑAS ABUS4D4S FUERTE Y CLARO

Manuela Camacho lo dice FuerteYClaro Mientras Rafael López Aliaga anuncia su candidatura presidencial, repasamos las ocasiones en que, a lo largo de su carrera política, ha impulsado iniciativas o emitido declaraciones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde justificar embarazos infantiles hasta promover discursos religiosos en políticas públicas, sus palabras reflejan una visión que retrocede décadas de avances en igualdad y protección. En un país donde la infancia ya vive entre la violencia y el abandono del Estado, ¿puede alguien así prometer orden y valores?



