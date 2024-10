En exclusiva, Panorama puso al descubierto al congresista Guido Bellido, quien utilizó recursos del Estado para promover su partido denominado “Pueblo Consciente”. El expremier pidió al Congreso pasajes para supuestamente cumplir labores congresales en Ayacucho, sin embargo, aprovechó para sentar las bases de su agrupación política.



En las fotografías a las que accedió Panorama se puede observar al parlamentario vestido con un poncho marrón, con serpentinas en el cuello y rodeado por militantes de su partido. Al ser consultado sobre esta actividad proselitista, el parlamentario aseguró que solo acudió a dicha reunió a saludar a sus accesitarios.



“De paso me han pedido que yo los salude y yo los he saludado. Eso no es delito. Es un saludo. Están tergiversando las cosas”, sostuvo el parlamentario al ser consultado por Panorama. Además, el legislador negó estar visitando las diferentes regiones del país para promocionar su partido político.



TAMBIÉN ESTUVO EN PICHARI



Según el documento difundido por Panorama, el pasaje empleado por Bellido le costó al Congreso 1,129 soles. Dicha reunión con representantes de su partido se produjo el pasado 10 de agosto. En ese mismo viaje, el parlamentario visitó Pichari para celebrar el aniversario del distrito y el festival internacional de la hoja de coca.

Adem�s hoy dia 08 de Octubre en el calendario del Per�.

M�s videos de Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.