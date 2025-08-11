Colombianos izaron su bandera en Loreto tras polémica de territorio
Vecinos organizan respuesta simbólica para dejar clara la pertenencia territorial.
Desde ATV Noticias
