Mira en directo un partido completo de Oliver Sonne con el Silkeborg en la Superliga Dansesa. Sus últimas oportunidades para demostrar que debe ser convocado a la Copa América se viven en exclusiva por Nativa.



Superliga Danesa Play Offs: AGF VS. SILKEBORG IF

11 a.m.

20.3 y 18.1 en señal abierta, Movistar TV, Claro TV, DIRECTV y BestCabl

Más videos de Nativa

Todos los videos desde el canal Nativa en Youtube.