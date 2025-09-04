GRABADO el 04-09-2025

¿Vizcarra fue excarcelado con "trampita"?

PBO ¿Vizcarra fue excarcelado con "trampita"?

¿Martín Vizcarra ignora su inhabilitación? ¿Qué opinas?.

¿Hay que buscar nuevos fichajes para la selección?.

PBO Noticias - En Vivo (Viernes 05 de septiembre del 2025).

Combutters por PBO - En Vivo (Jueves 04 de septiembre del 2025).

¿Vizcarra fue excarcelado con "trampita"?.

¿Betssy Chávez se salió con la suya por negligencia? ¿Qué opinas?.

Kike vs. Puchungo: ¿Perú clasificará al Mundial? .

¿Por qué excarcelaron a Martín Vizcarra?.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

