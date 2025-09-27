Entrevista a INDIRA HUILCA ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD HNewsLR
¿Qué dice Indira Huilca sobre la crisis política y el gobierno de Dina Boluarte?
En una entrevista exclusiva, Juliana Oxenford conversa con la excongresista Indira Huilca para analizar la coyuntura política, las decisiones del actual gobierno y el impacto de las protestas sociales. Huilca reflexiona sobre los retos democráticos, la legitimidad presidencial y los escenarios que enfrenta el país en medio de la tensión.
Un diálogo crítico, profundo y revelador que no te puedes perder.
